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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الزمالك يتواصل مع 3 محاميين قبل تقديم شكوى ضد بوبيندزا ويواصل ملف الصفقات

بوبيندزا
بوبيندزا

أكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك لم يتقدم بعد بشكوى ضد المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

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وأوضح هشام أن النادي يحرص على التأكد من صحة موقفه القانوني قبل اتخاذ أي خطوة رسمية. وأضاف: "الزمالك تواصل مع 3 محاميين للتأكد من موقفه في القضية، خاصة بعد انتقال بوبيندزا إلى صفوف رابيد بوخارست الروماني هذا الصيف".

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وفي سياق آخر، أشار هشام إلى أن الزمالك لم يغلق ملف الصفقات حتى الآن، مؤكدًا: "النادي يسعى للتعاقد مع لاعبين جدد في مراكز الدفاع، الوسط، والهجوم، لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد".

 

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