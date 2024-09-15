الزمالك يتواصل مع 3 محاميين قبل تقديم شكوى ضد بوبيندزا ويواصل ملف الصفقات

أكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك لم يتقدم بعد بشكوى ضد المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وأوضح هشام أن النادي يحرص على التأكد من صحة موقفه القانوني قبل اتخاذ أي خطوة رسمية. وأضاف: "الزمالك تواصل مع 3 محاميين للتأكد من موقفه في القضية، خاصة بعد انتقال بوبيندزا إلى صفوف رابيد بوخارست الروماني هذا الصيف".

وفي سياق آخر، أشار هشام إلى أن الزمالك لم يغلق ملف الصفقات حتى الآن، مؤكدًا: "النادي يسعى للتعاقد مع لاعبين جدد في مراكز الدفاع، الوسط، والهجوم، لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد".