إصابة 5 عمال بحريق مصنع مكرونة بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمصنع مكرونة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

وأسفر الحريق عن إصابة 5 من العمال بالمصنع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

النيران تلتهم مصنع مكرونة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد ماجد الشيخ مدير إدارة الحماية المدنية بالفيوم، يفيد بتلقيهم بلاغ بوقوع حريق بمصنع مكرونة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم ووجود مصابين بالحريق، وعلى الفور إنتقلت قوة من الحماية المدنية بقيادة العميد طارق درويش وكيل الإدارة ورئيس قسم الإطفاء، وبمشاركة المقدمان محمد منجي ومحمد الطيباني، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران من خلال سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية بالفيوم.

وعقب السيطرة على الحريق تبين إصابة 5 عمال في الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات الأولية، وتم تحرير حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.