دهس شابًا وفر هاربًا.. إجراء عاجل من النيابة حول سائق متهم بقتل شاب

أصدرت نيابة الساحل، قرارًا بإحالة سائق سيارة لاتهامه بدهس شاب، مما أسفر عن مصرعه إلى الطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له.

كان ورد بلاغ إلى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام سائق سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص بدائرة القسم، ما تسبب في وفاته وفر هاربا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها "سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر" وتبين عدم حمله رخصة تسيير.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعدى الأهالى عليه ومسائلته قانونيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

في سياق آخر، واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية – له معلومات جنائية) بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وعدد من عقود العمل لراغبى السفر للعمل بالخارج – 5 دفتر استلام نقدية – 2 أكلاشيه خاص بالشركة – إعلانات خاصة بالشركة – طلبات توظيف لمواطنين راغبى السفر – هارد كمبيوتر – مبلغ مالى – 16 هاتف محمول خاصين بالشركة للتواصل مع عملائه)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.