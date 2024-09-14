تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على شقيقين متهمين بقتل نجل عمهما للخلاف على قطعة أرض ميراث بقرية مشتهر التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

بسبب الميراث.. ضبط شقيقين متهمين بقتل نجل عمهما في القليوبية..



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين بقرية مشتهر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية وسقوط قتيل بينهم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث، وتبين نشوب المشاجرة بين شقيقين وآخر نجل عمومتهم بسبب خلاف على قطعة أرض فقاموا بضربة بآلة حادة على رأسه تسببت في إصابات بالغة جرى نقله على إثرها إلى المستشفى وبعد عدة أيام وافته المنية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره في الهيروين وحيازة أسلحة نارية..

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعاطل لاتجاره في الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

المشدد 6 سنوات لعاطل تاجر في المواد المخدرة بالقليوبية…

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.



وأحالت النيابة العامة المتهم "أشرف.ا.م.ا" 50 سنة - عاطل - في القضية رقم ١٤٨١٣ لسنه 2024 جنح مركز طوخ والمقيدة برقم ٢٥٨٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها لأنه في يوم ٥ / ٥ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز طوخ "محافظة القليوبية" أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

أوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وطلقة خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.