مهرجان الفضائيات العربية.. نادين نسيب نجيم تتألق بتصميم مذهل من زهير مراد (صور)

تألقت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على السجادة الحمراء بمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 والمقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وخطفت نجيم الأنظار نحوها بإطلاتها الأنيقة والجريئة كما وصفها البعض حيث ارتدت فستان ذو قصة مختلفة باللون النبيتي من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

وكان تصميم الفستان مميزاً بتداخل الأقمشة المزخرفة مع الستان الناعم ، كما تميز بياقته الطويلة والمزينة بالإكسسوارات، مع قفازات طويلة من نفس قماش الفستان .

أما من الناحية الجمالية كان خبير المكياج شريف طانيوس هو من أبرز ملامحها الجميلة بأنامله الذهبية مستخدمًا مستحضرات التجميل التي تحمل اسمها والتي طرحتها قبل أشهر، كما اختارت تسريحة شعر بسيطة حيث رفعته للأعلى مع ترك خصلات بسيطة كـ غرة .

ونشرت نادين مجموعة من الصور لها توثق حضورها واحتفالها بتكريمها في المهرجان الذي يحضره عدد كبير من نجوم الوطن العربي قائلة: " فخورة بنجاح جديد جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل ٢٠٢٤ في مهرجان الفضائيات العربية".