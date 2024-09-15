العام الدراسى الجديد يضرب موسم حلاوة المولد النبوى بالإسكندرية

ساعات قليلة تبدء احتفالات المواطنين بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يوافق يوم الاثنين 16 سبتمبر، 12 ربيع الأول، وهي من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في مختلف أنحاء العالم، وشراء حلاوة المولد النبوي أبرز مظاهر هذا الاحتفال ، حيث تمتلئ محال الحلوى، ولكن هذا العام احتفال المواطنين يختلف ، اكتفى عدد من المواطنين بالفرجة فقط ، واخرين بالاحتفال بشراء الشربات والموز لارتفاع اسعار الحلوى هذا العام ارتفاع كبيرا ، وصفها المواطنون بـ«نار وفوق استطاعة الغلابة». وذلك تزامنا مع استعداد اولياء الامور بدخول الطلاب المدارس وشراء متطلبات ابناءهم .

اجرت " الوفد " جولة ميدانية في عدد من محال بيع الحلوى لرصد الأسعار ومعدلات الإقبال خاصة وانه لم يتبقى سوى ساعات قليلة على موعد المولد النبوي الشريف، حيث أكد التجار ان الأسعار متوسطة وفى متناول ايدى الجميع فيما شكا المواطنين من الارتفاع الجنوني في الأسعار مؤكدين ان محدودى الدخل والغلابة يمتنعون هذا العام

" ارتفاع جنونى "

قال حسام احمد موظف احتفال المواطنين بذكرى المولد النبوى الشريف ليس مرتبط بحلاوة الموسم فقط بل احتفالنا بالجلوس فى حلقات الذكر وقراءة القران والتجمع مع الاسرة فى ليلة مباركة ، وهذا فى مستطاعة الجميع ، اما بالنسبة لحلاوة الموسم فهى مجرد حلاة لفرحة الاطفال ، ونظرا لان تكلفتها هذا العام مرتفعة ارتفاعا ملحوظا يختلف بحسب المناطق التجارية ومستوى المحلات، فقد ظهر تفاوت واضح بين أسعار الحلوى في المحلات التجارية والمخابز، سواء في الأحياء الراقية أو العادية.

فهل يعقل ان يكون أسعار الملبن حيث يبدأ سعر كيلو الملبن العادي من 45 جنيهًا، ويختلف سعر كيلو ملبن عين الجمل بين 120 جنيها حتى 150 جنيها، أما ملبن الفستق فيصل سعره لـ 170 جنيها.وصل سعر كيلو الفستقية لـ1000 جنيه.ووصل سعر كيلو البندقية لـ650 جنيها. وصل سعر كيلو السمسمية لـ140 جنيها.وصل سعر كيلو اللوزية لـ450 جنيها. وتبداء أسعار علب حلاوة المولد من 100 جنيه لـ2000 جنيه باختلاف الوزن. فمن يستطيع الشراء بهذه الاسعار ولم نعلم اين الرقابة على هذه الاسعار .لذلك نكتفى انا واسرتى على شراء بعض الحلوى من المجمعات الاستهلاكية تكون اسعارها منخفضة عن المحلات وفى متناول الجميع لكى افرح اطفالى .

" التجار والمصانع السبب "

وقال السيد على صاحب محل حلوانى ان ارتفاع الاسعار الحلوى هذا العام ليس نحن كبائعين السبب فيه ، اللى يحاسب عليه التجار والمصانع ، لانها هم الذين يقومون برفع اسعار الحلوى وبالتالى نحن نضع هامش ربح بسيط لنا ، لكى نستيطع ان نسدد قيمة الكهرباء والعمالة والاستهلاكات.

واضاف ان مصانع الحلويات طرحت أنواعًا مختلفة من الحلوى التى كانت مقتصرة فى السابق على السمسمية والحمصية والفولية والملبن والعروسة والحصان المصنوعين من السكر، فقد ظهرت فى السنوات الأخيرة حلاوة مولد النبى السورية، خصوصًا مع انتشار محلات الحلويات السورية، وأضاف أصناف غير تقليدية، مضيفًا: الحلوى السورية عليها إقبال بسبب ما تحتوى عليه من حلويات تمتاز بأنها رخوة ويسهل مضغها، ويقبل عليها كبار السن والأطفال وأشهرها البسيطة واللديدة والنابلسية والجيلى والموجات والكاجو والبقلاوة والعولمة وعش البلبل.وكشف ان ظهرت تقاليع جديدة لحلوى المولد، منها الحلوى (الهاى كلاس) التى تُباع فى المناطق الراقية، ويصل سعر العلبة إلى 2000 جنيه»،

" المكسرات المستوردة "

وقال انور عزت صاحب أحد المحلات أن الإقبال هذا العام على شراء حلوى المولد اقل من المتوسط نظرا لغلاء الاسعار وارتفاعها عن العام الماضي، خاصة انه بالتزامن مع تجهيزات العام الدراسي الجديد وشراء المستلزمات الدراسية

كشف ان ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوى سببه ارتفاع أسعار المكسرات المستوردة من الخارج، مستبعدًا ضعف الإقبال على الشراء لأن حلوى المولد تقليد وعادة لا يستغنى عنها المصريون. واضاف أن بعض الزبائن يختارون حلوى المولد بالقطعة ليكون اقل سعرا وباختيارهم، ليبلغ سعر حلوى المولد المكسرات، الفولية مابين 50 الى 90 جنيها، السمسمية من 40 الى 110 جنيها، كيلو الملبن بمتوسط سعر 120 حتى 320 جنيها، سعر اللديدة 40 جنيها، البندقية مابين 150 الى 320 جنيها، سعر الكاجو القطع 230 إلي 300 جنيها.

" ارتفاع السكر "

اكد منعم محمد صاحب محل حلويات أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير بسبب أزمة السكر وارتفاع أسعاره، مردفًا: «فيه أنواع مختلفة من الحلوى، وكل نوع بيختلف سعره حسب الجودة والتصنيع، مثلاً كيلو مشكل بقى بـ ١٢٠ جنيهًا، وفى نوع بـ ١٠٠ جنيه، ونوع ثالث بـ ١٥٠ جنيهًا، أما الكيلو اللى بالفستق بـ ١٧٠ جنيهًا، وكيلو الشكلمة وصل لـ ١٨٠ جنيهًا».

وأضاف: «رغم ارتفاع الأسعار هناك أنواع معينة من الحلوى، مثل السمسمية والحمصية والعلف، لا تزال تحتفظ بشعبيتها بين الزبائن، رغم ارتفاع أسعار مكوناتها الأساسية مثل السكر والسمسم والعسل

" عدم الافراط بالحلوى "

وأكدت الدكتورة منه عبد الحميد اخصائى تغذية علي ضرورة التأكد من صلاحية حلوى المولد النبوى، خاصة التى تحتوى على المكسرات، إذ يمكن أن تسبب الإصابة بأمراض معوية إذا كانت مخزنة بطريقة غير صحية أو غير ناضجة، كما يجب التأكد من شكلها الخارجى وأن تكون مغلفة ولا تنبعث منها رائحة كريهة.

وتحذر من الإفراط فى تناول حلوى المولد لتجنب زيادة الوزن والإصابة بالأمراض، لذا يمكن تناول صنف واحد خلال اليوم ويكون فى الصباح الباكر، ويُفضل بعد تناولها شرب كوب من الشاى الأخضر أو عصير الليمون أو البرتقال الخالى من السكر لتقليل نسبة السكر الموجودة بها، كما يمكن تناول الفولية والحمصية والسمسمية، حيث إنها لا تحتوى على سعرات حرارية عالية.