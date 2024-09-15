وفاة مدير قطار النوم بسكتة قلبية على محطة أسوان

توفي مدير قطار النوم، بسكتة قلبيه خلال تأدية مهام عمله بمحطة أسوان، وتم نقله إلى المستشفى.

ونعى عدد من العاملين بشركة سكة الحديد الفقيد، وأنه كان يتميز بحسن الخلق، وتوفي في أثناء تأدية عمله بقطار النوم بمحطة أسوان.

حادث آخر

وفي سياق آخر ووقع منذ قليل حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وجرى الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وفور ورود البلاغ تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث لسرعة التدخل ونقل مصابين حادث القطارين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللامة لحالة كل منهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بنطاق قسم ثاني الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث.