الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

استقرار الحالة الصحية لوزير النفط العراقي

وزير النفط العراقي
وزير النفط العراقي

أوضحت مصادر رسمية عراقية استقرار الحالة الصحية لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني بعد تعرضه لوعكة صحية خلال زيارته للولايات المتحدة، وفقًا لما أوردته وكالة"روسيا اليوم".

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وأفادت المصادر أن وزير النفط بدأ يتماثل للشفاء داخل مستشفى في تكساس، مؤكدة أن القنصلية العراقية في تكساس تتابع حالة الوزير الصحية عن كثب.

ووصل وزير النفط حيان عبد الغني إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في زيارة تهدف إلى بحث التعاون في قطاع الطاقة مع الجانب الأمريكي إلا أنه تعرض فجأة لوعكة صحية.

وأفادت المصادر الرسمية بأن حالة عبد الغني الصحية استوجبت إجراء عملية قسطرة للقلب في المستشفى وأن العملية تمت بنجاح.

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