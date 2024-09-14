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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

فريق المقاولون النسائي يحقق فوزاً كبيراً على رع فى الودية الثانية

فريق المقاولون النسائي
فريق المقاولون النسائي

استعداداً للموسم الرياضي 2025/2024، حقق فريق المقاولون العرب النسائي لكرة القدم فوزاً كبيراً فى مباراته الودية الثانية، حيث تغلب على نادي رع بنتيجة 6 - 0 .

تميزت اللاعبات بأداء رائع، حيث أحرزت نورا محمد يحيى وعبير حجاج هدفين لكل منهما، بينما سجلت رحماتو اتوكو وهدى عبداللطيف هدفاً واحداً لكل منهما.

يقود الفريق جهاز فني متميز تحت قيادة الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين ، والكابتن مجدي مصطفى المشرف على جهاز الكرة النسائية، وبقيادة الكابتن هبة رزق المدير الفني، بالإضافة إلى الكابتن محمد زيادة مدرباً والكابتن عمر شكر مدرب حراس المرمى، وإداري الفريق الكابتن أحمد صفا، بينما تتولى الدكتورة رهف فاروق مسؤولية أخصائي إصابات ملاعب.

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