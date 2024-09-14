الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

لبنان: 4 أطفال جرحى في غارات الاحتلال الإسرائيلي

غارات اسرائيلية
غارات اسرائيلية

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي شن 3 غارات على بلدات متفرقة شرقي لبنان، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وفقًا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

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وأفادت "الوكالة،" أن غارة إسرائيلية استهدفت مساء اليوم السبت، محالا فارغة في سهل بلدة سرعين شرقي لبنان، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشارت الوكالة إلى أن "الطيران المعادي أغار على أطراف بلدة الكواخ في قضاء الهرمل، ونفذ غارة ثانية في محيط بلدة حوش السيد علي الحدودية".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية  عن "4 جرحى بينهم 3 أطفال، نتيجة غارة العدو الإسرائيلي على محيط بلدة الكواخ شمالي الهرمل".
قال الجيش الإسرائيلي إن "طائرات حربية لسلاح الجو (التابع له) أغارت في الساعة الأخيرة بتوجيه من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية على "مستودعات أسلحة لحزب الله" في البقاع وفي بعلبك في عمق لبنان.

وأضاف الجيش أن "طائرات حربية (تابعة له) قصفت مستودعات أسلحة ومبنى عسكريا لحزب الله في سبع مناطق مختلفة من جنوب لبنان هي الصرفند وشيحين وكفركلا والطيبة وميس الجبل وعيترون والجبين".

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