الأحد 15 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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اخصائي إرشاد سلوكي: اطمئنان الأم أولا ينعكس على أمان الطفل

اخصائي الإرشاد الأسري
اخصائي الإرشاد الأسري والسلوكي

قالت الدكتورة نورهان النجار، اخصائي الإرشاد الأسري والسلوكي، إنه قبل إلحاق الطفل بالحضانة لأبد أن يكون هناك فترة التجهيز لذلك، من خلال ترك الطفلة عند الجد أو الجدة أو أي شخص ثقة، متابعة: "بالتنسيق مع إدارة الحضانة لا يجب أن يتواجد ويحضر الطفل بالحضانة لساعات طويلة.. من الممكن أن يبدأ حضور الطفل بالحضانة لساعة واحدة".

حضور الطفل بالحضانة 

وأضافت: "اطمئنان الأم أولا ينعكس على أمان الأطفال.. عنف الطفل به جزء بيئي ويكون من تصرف الأم والتعامل معه بشئ من الإهمال"، موضحة أن الشخصية الإنطوائية يريد دائمًا الإحساس بالدفء والمكافئة والحب ولابد أن تنصح الأم المدرسة أو الحضانة التعامل مع الطفل بشكل جيد؛ لأنه يحتاج للثقة، مشددة على أن الطفل الذي يعاني من فرط الحركة من الممكن أن هذا عرض غير مرضي ولابد من إعطاءه الثقة وتبدأ الأم وولي الأمر بالتدريب.

 

وشددت على أنه في حال كانت حركة الطفل زائدة لابد من الذهاب لطبيب مختص فورًا، مؤكدة أن رسومات الطفل تشير إلى دلالات صحية واجتماعيةلديه.

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