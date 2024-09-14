علي الحجار: "أسدد من جيبي" تكاليف تنفيذ مشروع "100 سنة غنا"

علق الفنان الكبير علي الحجار، عن حفل بليغ حمدي بمشروع "100 سنة غنا"، موضحًا أن بليغ حمدي كان يؤلف أغاني وساعر واسمه مسجل في جمعية المؤلفين، مشددًا على أن فكرة المشروع ليست قائمة على فكرة إعادة التراث فقط لأنه لا يقتصر على الغناء، ولا يصح منع المهرجانات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "وضعنا جملة "يا أرضنا" بصوت بليغ حمدي في مقدمة أغنية "لحن الأرض".. نفسي الحفلة اللي اتعملت امبارح تتعمل الأسبوع الجاي في الاسكندرية.. لكن الميزانية هي التي عطلت هذه الفكرة"، موضحًا أن فكرة مشروع "100 سنة غنا" قائمة على توزيعات جديدة للألحان القديمة.

وتابع: "يدفع من أمواله الخاص في إحياء هذا المشروع، وفكرة هذا المشروع قائمة على وجود مطربين ومطربات شباب في كل حفلة، متمنيًا إتاحة إقامة حفلات مشروع "100 سنة غنا" بمسرح الإسكندرية وكافة المحافظات".

وأوضح أن جمهوره النخبة ولا يزال هذا الجمهور موجود ويستمع بطريقة جيدة، مشددًا على أن إيهاب توفيق عرض رغبته المشاركة بالحفل القادم بمشروع "100 سنة غنا".

وعن الحالة الصحية للفنان محمد منير، قائلًأ: "كانت حالته جيدة جدًا وسعيد وصوته جيد في عمل غنائي لهما.. فجأة يحصل اللي حصل ومنير قادر أنه ينتصر على المرض ولديه حب للفن والحياة ولجمهوره.. وقادر على تخطي الوعكة الصحية التي يمر بها خلال الفترة الحالية".