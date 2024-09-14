محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس الاتحاد المصرى للهجن إقامة مهرجانات سنوية ثابتة

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن وذلك بعد ظهر اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، حيث تم بحث إقامة مهرجانات سنويه ثابتة لسباقات الهجن المختلفة على مدار العام بمدن المحافظة ووضعها على خريطة سياحة الرياضات العالمية، استثمارا لما تملكة المحافظة من إمكانات لوجستية وبشرية وطبيعية قادرة على انجاح مثل هذه السباقات والمهرجانات على مدار العام سواء كانت هذه السباقات محلية او عربية او عالمية.

إقامة مهرجانات سنويه ثابتة لسباقات الهجن المختلفة على مدار العام..



فضلا على دعم المحافظة بكافة امكاناتها من اجل تنشيط تلك السباقات التي تعد من اهم روافد السياحة الرياضية ، فضلا على كونها احياء للتراث البدوى و رياضة الأجداد .

وفي سياق اخر - شهد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بمسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الشيخ السيد يوسف غيط،وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة عن ذكرى ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع هديه وسنته، وجوانب الرحمة والإنسانية والأخلاق السامية في حياة سيدنا محمد، واختتمت الاحتفالية بالتواشيح الدينية والمدائح النبوية.