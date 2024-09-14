زاهي حواس: "رأس نفرتيتي اتسرقت من مصر وأطلقت وثيقة تطالب بعودتها"

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أنه كان في عام تقدم بطلب لعودة رأس الملكة نفرتيتي منذ عام 2011، إلا أن أحداث عام 2011 جعلته لا يستكمل الحملة، موضحًا أن العام الماضي تم الإعلان عن استنزاف ثورات وآثار إفريقيا وآن الأوان لعودة الآثار.

وشدد "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه أطلق حملة وثيقة شعبية للمطالبة بعودة رأس الملكة نفرتيتي من برلين في ألمانيا، موضحًا أن الوثيقة وقع عليه 5 آلاف مواطن ويريد أن تصل الحملة لمليون مواطن، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بهذا الموضوع اهتمام خاص وهو ما يعطي دافع أكبر لهم لاستمرار حملتهم.

وتابع: "نعيد آثار مصر المهمة.. رأس الملكة نفرتيتي قطعة مميزة ووتباهي به ألمانيا بأنه بحوذتها رغم أنها مصرية خالصة، مضيفًا: "رأس نفرتيتي خرجت من مصر بطريقة غير قانونية "اتسرقت" ولازم ترجع مصر مرة أخرى".