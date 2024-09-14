نظم مركز شباب الحصافة بإدارة شباب شبين القناطر حفلا لأعضاء المركز ضمن فعاليات مبادرة تكريم المتفوقين علميا، بتقدير الطلاب الأوائل فى الصفوف الدراسية الاعدادية والثانوية العامة و الأزهرية، من أبناءه الأعضاء بالمركز، وتوزيع الجوائز العينية تقديرا لجهودهم طوال العام، أولياء الأمور، وأعضاء مجلس الإدارة ، والشخصيات العامة .

تكريم الطلاب المتفوقين علمياً بمركز شباب الحصافة بالقليوبية..





أكد الدكتور وليد الفرماوي مدير الشباب والرياضة بالقليوبية، على أهمية مبادرة تكريم المتفوقين علميا ، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، لما حققته من مردود قوي وفعال على أرض الواقع، وتسليط الضوء على دور مراكز الشباب فى الخدمات المجتمعية التي يقدمها المركز لرواده، وزيادة الشعور بالإنتماء لدى أبناء القرية والمدن ، وما يهدف اليه من تقدير و اعزاز بالمجتهدين و المتفوقين دراسيا ، فالنهوض بالوطن لا يأتى الا بالحفاظ على ولاء النشء والشباب و استثماره و توجيهه إلى الطريق الصحيح .

تهدف مبادرة تكريم المتفوقين علميا بمراكز الشباب إلى التأكيد على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية الدور المجتمعي لمراكز الشباب ، والتأكيد على ان مراكز الشباب ليست لممارسة الرياضة فقط و إنما تسعى لدمج الشباب والطلائع في الأنشطة المختلفة والمتعددة لمراكز الشباب وتوسيع قاعدة الممارسة لانشطة مراكز الشباب .