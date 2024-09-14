صور.. ندوة دينية بمركز شباب منشأة الكرام بـشبين القناطر

احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف..

نظم مركز شباب منشأة الكرام بإدارة شباب شبين القناطر ندوة دينية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ضمن مبادرة "رسول الإنسانية" بمشاركه أعضاء مراكز الشباب من الطلائع والشباب وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ندوة دينية بمركز شباب منشأة الكرام بـشبين القناطر …

تناولت الندوة سيرة النبي العطرة المليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتُعمَّر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملي في حياتنا، والقراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها أصبح ضرورة ملحَّة في ظلِّ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلب منّا التمسك بأخلاق النبى السمح سيره نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم المليئه بالمواقف والأحداث

كما تناول يوم مولده والمعجزات التى حدثت به كسقوط الأصنام من حول الكعبة وانكسار ايوان كسرى وغيرها من المعجزات، وكذلك أخلاقه الكريمة حيث كان يُلقب بالصادق الأمين ويبين كيف كانت دعوته لقومه للدخول فى الاسلام باستخدام اللين وأسلوب الحوار والإقناع والصبر عليهم رغم إيذائهم له ويظهر أهم الصفات النبوية التي يتوجب علينا جميعا التحلي بها.

أشار الدكتور وليد الفرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بضروره عقد ندوات دينية يقدمها مسئولى الدعوة بمديرية الأوقاف بمراكز الشباب لأحياء ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وفق خطة النشاط و احتفالات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بمراكز الشباب بهدف تعزيز وغرس القيم الدينية والتأسى بالأخلاق الكريمه من خلال التعرف على السيرة النبوية العطرة والتطرق للدروس والقيم المستفادة من خلال الندوات الدينية .