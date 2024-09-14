حمزة علاء يعلق على مواجهة الأهلي وجورماهيا في دوري الأبطال

أكد حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة جورماهيا غدا في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، مشددا على ضرورة احترام المنافس وتقديم أفضل أداء لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة بالقاهرة؛ لتخطي هذا الدور والتأهل لدور المجموعات.

وأوضح أن بطولة دوري أبطال إفريقيا قوية وصعبة في نفس الوقت، والأهلي حامل اللقب، وكل الفرق تسعى للظهور أمام البطل بشكل جيد، ولهذا ينبغي علينا مضاعفة الجهد؛ للحفاظ على اللقب وإسعاد جماهير الأهلي.

وأشار حمزة علاء إلى أن طموحاته في دوري أبطال إفريقيا لا تختلف عن طموحات زملائه في الفريق، وأن الجميع هدفهم تقديم أداء قوى وأفضل مستوى؛ لمواصلة المسيرة لحصد اللقب، خاصة أن الأهلي في آخر خمس سنوات نجح في التتويج باللقب ٤مرات، وهو إنجاز كبير يضعه الفريق في حساباته بكل تأكيد، ويدفع جميع اللاعبين لمضاعفة الجهد للاستمرار في السير على نفس الدرب للتتويج باللقب الثالث عشر وإسعاد الجماهير.

وشدد علىى أن حراسة مرمى الأهلي مسئولية كبيرة وشرف لأي لاعب، وأن المنافسة بين حراس المرمى شريفة وتصب في مصلحة الفريق، خاصة أن جميع الحراس بالفريق على قلب رجل واحد، وهذه طبيعة الأهلي على مر السنين، وكل اللاعبين لديهم نفس الشعور، وأنه يتمنى أن يكون إضافة للفريق وسببا من أسباب تتويج الأهلي بالبطولات هذا الموسم، خاصة أنه موسم صعب وطويل وحافل بالبطولات والمواجهات القوية، والجميع يعي ذلك جيدا، ولكن قدرات وخبرات لاعبي الأهلي قادرة على تجاوز كل الصعوبات؛ وصولا إلى التتويج بإذن الله بكل البطولات.

واختتم حمزة علاء تصريحاته برسالة لجماهير الأهلي، مؤكدا فيها أن الجماهير تستحق كل التقدير والاحترام، وأن جميع اللاعبين يقدرون دور الجمهور، وسوف يبذلون كل جهدهم لإسعادهم بالتتويج بكل البطولات.