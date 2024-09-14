الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

حالتين وفاة و31 مصابًا في حادث تصادم القطارين بالزقازيق

بوابة الوفد الإلكترونية

أسفر حادث التصادم الذي وقع مساء اليوم بين قطارين بمنطقة الكوبري الجديد في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في إحصاء أولي بحسب شهود عيان، إلى وفاة إثنين من الركاب، وإصابة 31 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العاملة في مدينة الزقازيق، لتلقي الإسعافات الأولية، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لحالتهم، ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

 

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الشرقية، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد، وتم الدفع فورًا بعدد ٢٥ سيارة إسعاف لمكان الحادث، موجهًا برفع درجة الإستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية، والتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بتسيير حركة القطارات في خطوط بديلة  تزامناً مع وقوع الحادث.

 

وبحسب شهود عيان، وقع  الحادث عند البلوك 5 بمدينة الزقازيق، لخطأ في التحويلة، حيث كان القطار 363 القادم من «المنصورة - القاهرة»، متوقفًا في المكان المخصص له منتظرًا الحصول على إذن المرور، فوجىء بتصادم القطار 281 «الزقازيق - الاسماعيلية» والذي كان قد تحرك منذ دقائق معدودة من محطة الزقازيق في إتجاه الإسماعيلية.

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الجريدة الورقية