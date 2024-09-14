في ليلة مولده.. افضل صيغ للصلاة على النبي

يهل علينا بعد قليل ليلة المولد النبوي، حيث تبدأ مع غروب شمس يوم 11 من شهر ربيع الأول وتمتد إلى فجر اليوم التالي الموافق 12 من ربيع الأول، لتنتهي ليلة المولد النبوي ويبدأ يوم مولده، وذلك وفقًا لاستطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شهر ربيع الأول.

معنى الصلاة على النبي

قالت دار الإفتاء المصرية أن الصَّلاةُ تعني التعظيم؛ كما قال الإمام الحليمي، أنها الدّعاء، والتّبريك، والتّمجيد، وقال حجة الإسلام الغزالي (الصلاة موضوعة للقدر المشترك؛ وهو: الاعتناء بالمصلى عليه).

حكم الصلاة علي رسول الله بالصيغ المنتشرة بين الناس؛ كالصلاة التفريجية، والصلاة الشافية؟

الأمر الإلهي بالصلاة على الجناب النبوي يتضمن الاعتناءَ بإظهار شرفه، وتعظيم شأنه، ورفعة مقامه وعلو مكانه، وذلك بذكر صفاته العطرة ونعوته النضرة، وأخلاقه العظيمة وشمائله الكريمة، والإشادة بكمال خُلُقه وجمال خَلْقه، ودماثة طبعه ورقة معشره، وأنه أفضل الخلق، وقد أكدت السنة ذلك: بالأمر بإحسان الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم؛ بما يتضمن الإذن باستحداث الصيغ اللائقة بالجناب النبوي فيها والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بها من غير تقييد، فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جائزان بكل صيغة واردة أو مستحدَثة؛ ما دامت لائقة بمقامه الشريف وكماله المنيف صلى الله عليه وآله وسلم.

في ليلة مولده.. افضل صيغ لصلاة على النبي