ندوة تثقيفية دينية بمركز شباب الخصوص احتفالا بذكرى المولد النبوي

نظم مركز شباب الخصوص بإدارة شباب الخانكة ندوة دينية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ضمن مبادرة "رسول الإنسانية" بمشاركه أعضاء مراكز الشباب من الطلائع والشباب وذلك برعايه الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تناولت الندوة سيرة النبي العطرة المليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتُعمَّر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملي في حياتنا، والقراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها أصبح ضرورة ملحَّة في ظلِّ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلب منّا التمسك بأخلاق النبى السمح سيره نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم المليئه بالمواقف والأحداث ، وكذلك أخلاقه الكريمة حيث كان يُلقب بالصادق الأمين ويبين كيف كانت دعوته لقومه للدخول فى الاسلام باستخدام اللين وأسلوب الحوار والإقناع والصبر عليهم رغم إيذائهم له ويظهر أهم الصفات النبوية التي يتوجب علينا جميعا التحلي بها.

تهدف هذة الندوة الى تعزيز وغرس القيم الدينية والتأسى بالأخلاق الكريمه من خلال التعرف على السيرة النبوية العطرة والتطرق للدروس والقيم المستفادة من خلال الندوات الدينية .

محاضرة بعنوان "الفهرسة الإلكترونية" ..

وفي سياق اخر - عقدت مكتبة مصر العامة ببنها محاضرة بعنوان "الفهرسة الإلكترونية" استمرارا للتدريب الميداني لطلبة قسم المعلومات وتقنيات المعرفة الذي ينظمه قصر ثقافة بنها بالتعاون مع المكتبة، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وخطط وزارة الثقافة.

عرفت سارة محمد كمال مسئول تكنولوجيا المعلومات، الفهرسة الإلكترونية أنها نظام آلي خزنت فيه بيانات وصفية وموضوعية عن مصادر المعلومات الموجودة في المكتبة، ويمكن استرجاع تلك البيانات عن طريق عدة مداخل مثل المؤلف، والعنوان، والكلمات المفتاحية، وهى أحد الأشكال الحديثة للفهارس.

وأشارت مسئول تكنولوجيا المعلومات أن الفهرسة الإلكترونية ظهرت بعد استخدام الحاسب الآلي في أعمال المكتبات ومراكز المعلومات، بشكل عام وأعمال الفهرسة بشكل خاص، حيث بدأ التحول من الفهارس التقليدية البطاقية إلى الفهارس الإلكترونية، مما ساعد على توفير وقت الباحث وجهده في الوصول إلى مصادر المعلومات، وأعقب اللقاء شرح أحد برامج الفهرسة الإلكترونية، مع التطبيق العملي للطلبة.