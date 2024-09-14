مبادرة "رسول الإنسانية" ضمن احتفالا المولد النبوي بالقليوبية

نظم مركز شباب مدينة الخانكة بإدارة شباب الخانكة، بحضور هانى ابو السعود مدير إدارة شباب الخانكة، ندوة دينية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ضمن مبادرة "رسول الإنسانية" بمشاركه أعضاء مراكز الشباب من الطلائع والشباب وذلك برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تناولت الندوة سيرة النبي العطرة المليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتُعمَّر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملي في حياتنا، والقراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها أصبح ضرورة ملحَّة في ظلِّ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلب منّا التمسك بأخلاق النبى السمح سيره نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم المليئه بالمواقف والأحداث ، وكذلك أخلاقه الكريمة حيث كان يُلقب بالصادق الأمين ويبين كيف كانت دعوته لقومه للدخول فى الاسلام باستخدام اللين وأسلوب الحوار والإقناع والصبر عليهم رغم إيذائهم له ويظهر أهم الصفات النبوية التي يتوجب علينا جميعا التحلي بها.

تهدف هذة الندوة الى تعزيز وغرس القيم الدينية والتأسى بالأخلاق الكريمه من خلال التعرف على السيرة النبوية العطرة والتطرق للدروس والقيم المستفادة من خلال الندوات الدينية .