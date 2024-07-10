يورو 2024 : ديشامب يؤكد ان لاعبي منتخب فرنسا كانوا دون المستوى

أعترف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ان لاعبي منتخب فرنسا لم يكونوا على المستوى المطلوب خلال مباريات بطولة يورو 2024 معتبرا ان الخروج من الدور نصف النهائي امام منتخب أسبانيا يعد امرا طبيعيا نظرا لحالة المنتخبين خلال البطولة .

وكان منتخب فرنسا الذي كان يعد المرشح الاول للحصول على اللقب قبل انطلاق البطولة قد ودع بطولة يورو 2024 بعد الخسارة امام منتخب أسبانيا بهدفين لهدف حيث تقدم كولو مويني لمنتخب فرنسا لكن منتخب أسبانيا عاد وسجل هدفين متتاليين عن طريق لامين يامال و داني اولمو .

وقال ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عقب المباراة عند سؤاله حول المستوى المتواضع الذي ظهر به الثنائي انطوان جريزمان وكيليان مبابي : لن القي المسئولية على اي احد عقب الخروج من البطولة . نهاية الموسم كانت صعبة بالنسبة لهم . اصابة مبابي في الانق اثرت بلا شك على مردوده في كل المباريات . ايضا علينا ان نعرف اانا وصلنا الى المبارالة نصف النهائية امام منتخب أسباني قوى ومعه هذه المجموعة من الاعبين اصحاب المهارات . في النهاية كان مستوانا منخفضا وانا لا ابحث عن اعذار لكننا بدأنا على سبيل المثال الاستعداد للبطولة في غياب أدريان رابيو و اورليان تشاوميني على سبيل المثال بسبب الاصابة .لاعبينا لم يعطوا كل ما لديهم في هذه البطولة لاسباب مختلفة .

واضاف ديديه ديشامب : بالقطع الاداء لم يكن مرضيا في اغلب مباريات البطولة خاصة من الجانب الهجومي وذلك لعدة اسباب ليس هذا هو مجال النقاش فيها لكن لحسن الحظ كان لدينا دفاع جيد وصل بنا الى الدور نصف النهائي .

وتعليقا على هدف النجم الاسباني لامين يامال قال ديديه ديشامب : كان هدفا رائعا و مميزا وهو لاعب ممتاز لا شك في هذا لكن بعيدا عن هذا كان من الواضح اننا منحنا له المساحة المناسبة لكي يسدد والاسبان لديهم عدد كبير من الاعبين الذين يجيدون التسديد البعيد .

وعن دخول اوليفية جيرو المتأخر في المباراة : اوليفية جيرو مثال للاعب المحترف الذي يتعامل بجدية و التزام تام . بالقطع لم يشارك في عدد كبير من الدقائق خلال البطولة لكن في النهاية كان مثالا للقائد داخل الفريق اتمنى له كل التوفيق واقول له شكرا على كل ما قدمته للمنتخب الفرنسي .