يورو 2024 : تعرف على أصغر الاعبين تسجيلا في بطولات اليورو عبر تاريخها

دخل الاسباني لامين يامال تاريخ البطولة الاوربية بعدما اصبح اصغر لاعب يسجل هدفا في نهائيات البطولات الكبرى ( كأس العالم او اليورو ) متفوقا على النجم البرازيلي الأسطورة بيلية .

وفيما يلي قائمة أصغر عشرة لاعبين سجلوا أهدافا في البطولة الاوربية عبر تاريخها :

الاول : لامين يامال ( أسبانيا ) وعمره 16 عاما 362 يوما سجل هدفا لمنتخب أسبانيا في مرمى فرنسا في بطولة يورو 2024 وانتهت المباراة بفوز أسبانيا بهدفين لهدف .

الثاني : جون فولانتاثين ( سويسرا ) وعمره 18 عاما 141 يوما سجل هدفا لمنتخب سويسرا في مرمى فرنسا في بطولة يورو 2004 .

الثالث : واين روني ( أنجلترا ) في سن 18 عاما و 237 يوما سجل لمنتخب انجلترا في مرمى سويسرا في بطولة يورو 2004 .

الرابع : ريناتو سانشيز ( البرتغال ) وعمره 18 عاما 317 يوما سجل لمنتخب البرتغال في مرمى بولندا في نسخة يورو 2016 .

الخامس : دراجان ستويكوفيتش ( يوغوسلافيا ) وعمره 19 عاما و 108 يوما سجل لمنتخب يوغوسلافيا في مرمى فرنسا في نسخة يورو 1984 .

السادس : أردا جولار ( تركيا ) وعمره 19 عاما و 114 يوما سجل لمنتخب تركيا في مرمى جورجيا في نسخة يورو 2024 .

السابع : كريستيانو رونالدو ( البرتغال ) وعمره 19 عاما و 128 يوما سجل لمنتخب البرتغال في مرمى اليونان في نسخة يورو 2004 .

الثامن : فرينش بيني ( المجر ) وعمره 19 عاما و 183 يوما سجل لمنتخب المجر في شباك أسبانيا في نسخة يورو 1964 .

التاسع : كريستيان كييفو ( رومانيا ) وعمره 19 عاما و 238 يوما سجل لمنتخب رومانيا في مرمى أنجلترا في نسخة يورو 2000 .

العاشر : باتريك كلويفرات ( هولندا ) وعمره 19 عاما 353 يوما سجل لمنتخب هولندا في مرمى أنجلترا في نسخة يورو 1996 .