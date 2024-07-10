الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

يورو 2024 : تعرف على أصغر الاعبين تسجيلا في بطولات اليورو عبر تاريخها

واين روني
واين روني

دخل الاسباني لامين يامال تاريخ البطولة الاوربية بعدما اصبح اصغر لاعب يسجل هدفا في نهائيات البطولات الكبرى ( كأس العالم او اليورو ) متفوقا على النجم البرازيلي الأسطورة بيلية .

وفيما يلي قائمة أصغر عشرة لاعبين سجلوا أهدافا في البطولة الاوربية عبر تاريخها :

الاول : لامين يامال ( أسبانيا ) وعمره 16 عاما 362 يوما سجل هدفا لمنتخب أسبانيا في مرمى فرنسا في بطولة يورو 2024 وانتهت المباراة بفوز أسبانيا بهدفين لهدف .

الثاني : جون فولانتاثين ( سويسرا ) وعمره 18 عاما 141 يوما سجل هدفا لمنتخب سويسرا في مرمى فرنسا في بطولة يورو 2004 .

الثالث : واين روني ( أنجلترا ) في سن 18 عاما و 237 يوما سجل لمنتخب انجلترا في مرمى سويسرا في بطولة يورو 2004 .

الرابع : ريناتو سانشيز ( البرتغال ) وعمره 18 عاما 317 يوما سجل لمنتخب البرتغال في مرمى بولندا في نسخة يورو 2016 .

الخامس : دراجان ستويكوفيتش ( يوغوسلافيا ) وعمره 19 عاما و 108 يوما سجل لمنتخب يوغوسلافيا في مرمى فرنسا في نسخة يورو 1984 .

السادس : أردا جولار ( تركيا ) وعمره 19 عاما و 114 يوما سجل لمنتخب تركيا في مرمى جورجيا في نسخة يورو 2024 .

السابع : كريستيانو رونالدو ( البرتغال ) وعمره 19 عاما و 128 يوما سجل لمنتخب البرتغال في مرمى اليونان في نسخة يورو 2004 .

الثامن : فرينش بيني ( المجر ) وعمره 19 عاما و 183 يوما سجل لمنتخب المجر في شباك أسبانيا في نسخة يورو 1964 .

التاسع : كريستيان كييفو ( رومانيا ) وعمره 19 عاما و 238 يوما سجل لمنتخب رومانيا في مرمى أنجلترا في نسخة يورو 2000 .

العاشر : باتريك كلويفرات ( هولندا ) وعمره 19 عاما 353 يوما سجل لمنتخب هولندا في مرمى أنجلترا في نسخة يورو 1996 .

 

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