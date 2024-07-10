أبرز تصريحات المفوض العام لوكالة الأونروا خلال المؤتمر المشترك مع وزير الخارجيه الاردني







ترصد بوابة الوفد الالكترونية أبرز تصريحات وكالة الاونروا خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الاردني كالتالي:



على الأقل 10 أطفال يفقدون أحد أطرافهم يوميا في غزة جراء العدوان المستمر على القطاع



قرابة 17 ألف طفل باتوا غير مصحوبين بذويهم.



ما يحدث في غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتعين التحقيق في ذلك.



نصف المدارس التابعة للوكالة في غزة تعرضت للقصف رغم أن لديها إحداثيات معلومة للجميع.



أكثر من 600 ألف طالب في غزة يعيشون وسط الدمار دون أي عملية تعليمية.



أكثر من نصف منشآتنا في قطاع غزة تم تدميرها.



لا يوجد أي بقعة آمنة في قطاع غزة.



يتعين محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تتعرض لها الوكالة في غزة وهي محاولة لتفكيكها وإنهاء دورها بالقطاع.



سيكون هناك فعالية في سبتمبر لجمع الموارد للوكالة وتقديم الدعم لها بعد توقف تمويلها من قبل عدد من المانحين.



كما جاءت أبرز تصريحات وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي كالتالي :





تقلص قدرة الأونروا على القيام بدورها في غزة بسبب المعوقات التي يفرضها الاحتلال على الوكالة.



الأونروا وكالة إنسانية لا يمكن استبدالها حيث لا تستطيع منظمة أخرى القيام بما تقوم به الآن في غزة.



الأونروا تقوم بدور بطولي في غزة لمساعدة شعب يتعرض لعدوان غاشم.



بقاء الأونروا أمر ضروري في ظل الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.



محاولة إسرائيل اغتيال الأونروا سياسيا هو جزء من محاولاتها لتصفية القضية الفلسطينية.



الأردن يقف بكل إمكانياته لتوفير الدعم اللازم للأونروا.