الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أبرز تصريحات المفوض العام لوكالة الأونروا خلال المؤتمر المشترك مع وزير الخارجيه الاردني

الاونروا
الاونروا




ترصد بوابة الوفد الالكترونية أبرز تصريحات وكالة الاونروا خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الاردني كالتالي: 

على الأقل 10 أطفال يفقدون أحد أطرافهم يوميا في غزة جراء العدوان المستمر على القطاع 

قرابة 17 ألف طفل باتوا غير مصحوبين بذويهم. 

ما يحدث في غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتعين التحقيق في ذلك. 

نصف المدارس التابعة للوكالة في غزة تعرضت للقصف رغم أن لديها إحداثيات معلومة للجميع. 

أكثر من 600 ألف طالب في غزة يعيشون وسط الدمار دون أي عملية تعليمية. 

أكثر من نصف منشآتنا في قطاع غزة تم تدميرها. 

لا يوجد أي بقعة آمنة في قطاع غزة. 

يتعين محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تتعرض لها الوكالة في غزة وهي محاولة لتفكيكها وإنهاء دورها بالقطاع. 

سيكون هناك فعالية في سبتمبر لجمع الموارد للوكالة وتقديم الدعم لها بعد توقف تمويلها من قبل عدد من المانحين. 

كما جاءت أبرز تصريحات وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي كالتالي : 


تقلص قدرة الأونروا على القيام بدورها في غزة بسبب المعوقات التي يفرضها الاحتلال على الوكالة. 

الأونروا وكالة إنسانية لا يمكن استبدالها حيث لا تستطيع منظمة أخرى القيام بما تقوم به الآن في غزة. 

الأونروا تقوم بدور بطولي في غزة لمساعدة شعب يتعرض لعدوان غاشم. 

بقاء الأونروا أمر ضروري في ظل الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. 

محاولة إسرائيل اغتيال الأونروا سياسيا هو جزء من محاولاتها لتصفية القضية الفلسطينية. 

الأردن يقف بكل إمكانياته لتوفير الدعم اللازم للأونروا.

مواد متعلقة

العكلوك يحث البرلمان العربي على الدفع باتجاه تنفيذ قرارات القمة العربية لمعاقبة ومقاطعة إسرائيل

المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الجامعة العربية تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون العربي الافريقي

رئيس البرلمان العربي يؤكد دعم جهود التنمية بجمهورية القمر المتحدة

انطلاق ملتقى مناخ الاستثمار في ظل التحولات التقنية دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز ريادة الأعمال

رئيس البرلمان العربي يؤكد دعم جهود التنمية بجمهورية القمر المتحدة

الجامعة العربية وأيرلندا تبحثان تطورات القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك

البرلمان العربي يستنكر قصف كيان الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات

رئيس البرلمان العربي يؤكد مواصلة تحركه لإيقاف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
الجريدة الورقية