رقم سري في دراما المنصات .. ياسمين رئيس تستعد لتصوير مسلسل جديد

تستعد الفنانة ياسمين رئيس لتصوير مسلسل جديد بعنوان “رقم سري”، مقرر أن يعرض خارج السباق الرمضاني القادم 2025.

مسلسل رقم سري، تدور أحداثه في إطار 30 حلقة ، من تأليف محمد سليمان عبدالملك، ومقرر أن يعرض عبر منصة إلكترونية شهيرة، وهو يعد الجزء الثاني لمسلسل صوت وصورة، بطولة الفنانة حنان مطاوع، صدق صخر، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وحصد إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد .

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة من بطولة النجوم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، ، رامى الطمبارى عماد صفوت وعدد آخر من الفنانين، إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى .

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

وفي سياق متصل، تنتظر "ياسمين" موعد انطلاق عرض أجدد أعمالها السينمائية بعنوان “الفستان الأبيض”، الذي تدور أحداثه حول صديقتين من فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

يشارك ياسمين رئيس بطولة الفيلم عدد من الفنانين، أبرزهم: أحمد خالد صالح، أسماء جلال، سلوى عثمان، ميمي جمال.

ياسمين رئيس

آخر أعمال ياسمين رئيس:

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال ياسمين رئيس، مسلسل “جودر”، الدي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وحصد إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد.

مسلسل جودر، يتنمي إلى الأعمال الفانتازيا الأسطورية التي تتفرد من نوعها، ويعد العمل بين أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا خلال هذا الموسم، وذلك خلال ما ظهر في البرومو الخاص به والذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك المستخدمة فيه.

يشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن، وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.