لميس الحديدي عن مؤتمر رئيس الوزراء: “مدبولي” يتحدث بشفافية عن شواغل المواطن

علقت الاعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر الصحفي اليوم، موضحة أنه كان حدثاً هاماً تحدث فيه الدكتور مدبولي عن شواغل الناس بداية من تخفيف الاحمال في ملف الكهرباء ومتى تنتهي هذه الأزمة؟، وعن أسعار البترول والسولار ومتى سوف ترتفع؟.

تصريحات مصطفى مدبولي

وأوضحت “الحديدي”، خلال تقديم برنامجها “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر شاشة “أون”، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي اليوم بمجلس الوزراء تناول ايضً الحديث عن أزمة نقص الدواء ومستحقات شركات البترول، مضيفة: “ليس ذلك فقط بل تطرق إلى معايير إختيار الوزراء وأجاب على كل مايتعلق بالجدل حول وزير التربية والتعليم، بكل شفافية واجه الدكتور مدبولي كل شواغل الناس وهو نهج جيد نتمنى أن يستمر وأن تكون الاجابة على الاسئلة ليست من طرف واحد بل والاجابة على اسئلة الصحفيين لانها تحمل اسئلة الناس والمجتمع”.

وتابعت: “ممكن نتفق أو نختلف مع مايقوله رئيس الوزراء أو أي وزير ويجب على الحكومة أن تشرح سياستها وتسمع صوت الناس والتعديل والتبديل للمسارات ليس عيباً وأن نعترف بالاخطاء ليس عيباً، سعيدة جداً بالمؤتمر وأتمنى ان يستمر”.