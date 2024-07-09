سليمان وهدان: “الشارع المصري متفائل بالحكومة الجديدة”

أكد النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية مجلس النواب، أن الشارع والشعب المصري متفائل بهذه الحكومة المصرية الجديدة، موضحًا أن هذا التفائل من قبل الشارع هو تفائل حذر وعوة الثقة بين الحكومة والشعب المصري، مشددًا على أن الجميع يأمل بهذه الحكومة وأنها تعبر للجمهورية الجديدة.

وأضاف "وهدان"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، : "مصر طالما شهدت إعداد خطط دون استكمال أو مراقبة وانتهى هذا العصر"، مشددًا على أن لابد من وضع أعينهم على مشكلة "البيروقراطية" والتي هي تحدي كبير أمام الحكومة، ولابد من اقتحام المشاكل والجميع يأمل في أن تكون الحكومة من خلال البرنامج والخطة التي تم تنطلق من خلال إيصال الخدمة الجيدة للمواطن.

وأوضح أننا الآن نعيش وسط منطقة ملتهبة بالأزمات والمشكلات والتحديات ولا يوجد دولة ليس أمامها أزمات، مؤكدًا أنه لابد أن يكون لدينا لجنة لحل الأزمات، مشددًا على أن مشاكل التعليم والصحة وهناك مشروع في منتهى الأهمية وهو التأمين الصحي الشامل والذي يعد أحد أهم المشروعات خلال الفترة الحالية.

وتابع النائب سليمان وهدان، : "التحول إلى الدعم النقدي "يتطلب إرادة سياسية والحوار المجتمعي".