رئيس الفيدرالي الأمريكي: قلقون من إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، اليوم إن التضخم "لا يزال أعلى" من الهدف البالغ 2 % الذي يسعى إليه البنك، لكنه تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفًا أن "المزيد من البيانات الجيدة ستعزز" رهانات تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة.

وفي تصريحات أظهرت على ما يبدو تزايد الثقة في وصول التضخم إلى اثنين في المئة وهو أمر ضروري لتخفيف السياسة النقدية، قارن "باول" بين عدم إحراز تقدم في هذا الشأن خلال الأشهر الأولى من العام وبين التحسن الذي طرأ في الآونة الأخيرة وساعد في بناء ثقة البنك في أن ضغوط الأسعار سوف تستمر في الانخفاض، بحسب "رويترز".

وأشار "باول" أيضًا إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يشعر حاليًا بالقلق من المخاطر التي تتعرض لها سوق العمل والاقتصاد إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا.

وقال "باول" في شهادة ستتسلمها اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "بعد عدم إحراز تقدم صوب هدف التضخم البالغ اثنين في المئة في الجزء الأول من هذا العام، أظهرت قراءات الأشهر القليلة الماضية تقدمًا متواضعًا، وسيعزز المزيد من البيانات الجيدة ثقتنا في أن التضخم يخطو بثبات نحو هدف اثنين في المئة".

ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يونيو المنقضي بعد غد الخميس.