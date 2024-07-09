مصر وفلسطين..العالم علمين

المهرجان برفع عليم اليدين

غدا افتتاح الفعاليات بالشطه فنيه وعروض الاطفال

تجرى الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين، تحت شعار «العالم علمين».

حيث وضعت الأعلام فى كل مكان بمجرد دخول مدينة العلمين نرى العمال والمشاركين فى مهرجان العلمين الجديدة، يستعدون لافتتاح المهرجان غداً، الخميس الذى تستمر فعالياته حتى يوم 24 اغسطس على 3 مسارح هى «المسرح الرومانى، المدينة التراثية، مدينة العلمين».

يتمازج العلم المصرى والفلسطينى فى الأعلام المرفوعة فى المدينة، حيث خصصت إدارة المهرجان 60 فى المائة من أرباحه لدعم القضية الفلسطينية.

يشهد المهرجان العديد من الأنشطة الترفيهية والعروض المسرحية والألعاب الرياضية، فضلاً عن وجود أجزاء مخصصة للأطفال والحيوانات الأليفة، حتى تشارك كل الفئات فى المهرجان.

فتح بوابات المدينة، ومن حق كل مواطن التمتع بالإمكانات والتسهيلات، كذلك يشهد مطار العلمين أجواء خاصة، حيث وضعت أعلام المهرجان فى كل مكان، وكذلك فرق الفنون الشعبية مثل التنورة والطبول تستقبل الضيوف فى المهرجان لتكون العلمين واجهة العالم السياحية فى كل أنحاء العالم سواء كانوا عرباً أو أجانب، وذلك يرجع إلى أجواء المدينة المنعشة، والأنشطة الفنية المختلفة التى يقدمها المهرجان.

طرح المهرجان، إعلاناً ترويجياً على الشاشات يكشف تفاصيل وموعد حلقة «صاحبة السعادة» التى تقدمها الفنانة الكبيرة إسعاد يونس على هامش المهرجان، والإعلان يستخدم الرسم الكاريكاتيرى لوجوه كل من: عمار الشريعى، إسعاد يونس، نادر عباسى، ويقدم المايسترو العالمى نادر عباسى على مسرح المدينة التراثية خلال الحلقة التى يحضرها الجمهور عدداً من المقطوعات الموسيقية الخاصة بالموسيقار الكبير عمار الشريعى.