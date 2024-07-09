طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

تعتبر كيكة بالشوكولاتة واحدة من الحلويات الكلاسيكية التي يعشقها الكثيرون حول العالم، فتجمع بين طعم الشوكولاتة الغني وقوام الكيكة الرائع، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمختلف المناسبات سواء كانت أعياد ميلاد، حفلات، أو حتى تجمعات عائلي، وفيما يلي نقدم لك، طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في كل منزل، لضمان حصولكم على تجربة طهي ناجحة ولذيذة.

طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة

المكونات:

- 1 كوب من السكر

- 1/2 كوب من الزبدة

- 2 بيض

- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

- 1 1/2 كوب من الدقيق

- 1/2 كوب من مسحوق الكاكاو

- 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

- 1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح

- 1 كوب من الحليب





طريقة التحضير

1. تسخين الفرن: قم بتسخين الفرن مسبقًا إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).





2. تحضير خليط الكيك:

- في وعاء كبير، اخفق الزبدة مع السكر حتى يصبح المزيج ناعمًا وخفيفًا.

- أضف البيض واحدًا تلو الآخر مع الاستمرار في الخفق، ثم أضف الفانيليا.





3. تحضير المكونات الجافة:

- في وعاء آخر، امزج الدقيق، مسحوق الكاكاو، البيكنج بودر، البيكنج صودا، والملح.





4. دمج المكونات:

- أضف المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر، بالتناوب مع إضافة الحليب. ابدأ وانتهِ بالمكونات الجافة.

- اخفق المزيج حتى يتجانس جيدًا.





5. خبز الكيكة:

- اسكب الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق.

- اخبز الكيكة في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يخرج السكين نظيفًا بعد إدخاله في وسط الكيكة.





6. التبريد والتقديم:

- دع الكيكة تبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم انقلها إلى رف سلكي لتبرد تمامًا.

- يمكن تقديم الكيكة كما هي، أو تزيينها بالكريمة المخفوقة أو الجاناش الشوكولاتة حسب الرغبة.





بهذه الخطوات البسيطة والمكونات المتوفرة، يمكنك الآن تحضير كيكة بالشوكولاتة لذيذة وشهية في منزلك. استمتع بالطعم الرائع وشاركها مع أحبائك في مختلف المناسبات.