وكيل شباب القليوبية يتفقد تدريبات مركز الجودو بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي

تفقد الدكتور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور محمد السيد المشرف الفنى، خلال زيارته اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، مركز الجودو مرحلة البراعم بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالقليوبية، بالصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب ببنها.

وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة ، والكابتن محمد عبدالعزيز المشرف العام للمشروع بالقليوبية، والدكتور عبدالرحمن شمس دكتور التغذية للمشروع وحضور المدربين وادارى المشروع.

وأشاد المشرف الفنى بقدرات لاعبات ولاعبين الجودو بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بالقليوبية.

موجها الشكر إلى مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على دعمها.

مشددا على الاعبين من المواهب المبشرات للغاية في لعبة الجودو وتم التأكيد على رفع المستوى البدني واللياقة البدنية والاهتمام بالتدريب لجميع اللاعبين.

تأتي الزيارة فى اطار حرص وزارة الشباب والرياضة على متابعة المشروع لضمان سير المشروع بالشكل العلمي وتحقيق رؤية الوزارة في اختيار أبطال مصريين قادرين على تحقيق الإنجازات في مختلف الرياضات على المستوى العالمي، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، وإشراف دكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، وكابتن محمد عبدالعزيز مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية.