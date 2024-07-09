محافظ الجيزة: تنفيذ توسعات محطة مياه منشأة القناطر لتصل قدرتها إلى 80 ألف م3 يوميا

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة محطة مياه الشرب بمنشأة القناطر في اطار جولاته الميدانية للوقوف علي نسب تنفيذ المشروعات .



وأشار المحافظ إلى أن أعمال التوسعة بالمرحلة الأولي للمحطة والتي انتهت اعمالها بقدرة ٤٠ الف م٣ وتخدم مدينة منشأة القناطر وقرى الأخصاص وأم دينار وكفر حجازي والرهاوي ونكلا وجزاية مشيراً انه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعات للمحطة لتصل قدرتها الإجمالية الي ٨٠ الف م٣ وذلك لتوسيع دائرة الاستفادة للمواطنين حيث من المقرر أن تخدم قري القطا وأبوغالب والحاجر وبني سلامة وأتريس وكفر أبو حديد ووردان.



واكد محافظ الجيزة على أهمية الجهد المبذول خلال الفترة الماضية والذى أسفر عن زيادة كميات المياه التى تم إضافتها من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة والتوسعات مما ساهم في حل مشكلة الانقطاعات وضعف ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات.



ووجه المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أية معوقات قد تطرأ علي سير العمل، مشددا علي تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة.



رافق المحافظ وابراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد والسيد محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.