تتجه أنظار مشجعي كرة القدم الثلاثاء صوب ملعب "أليانز آرينا"، لمتابعة القمة المرتقبة التي تجمع بين فرنسا وإسبانيا، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا، على أن يواجه الفائز من مباراة اليوم نظيره الفائز من موقعة هولندا مع إنجلترا في النهائي يوم 14 يوليو الجاري.

يلا شوت الآن بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم في نصف نهائي يورو 2024

يتواجه منتخبا إسبانيا وفرنسا اليوم في نصف نهائي "بطولة أمم أوروبا 2024"، بعد فوز إسبانيا على ألمانيا، وفرنسا على البرتغال. يترقب عشاق اللعبة أن تكون المواجهة بين البلدين نارية، إذ أشارت أغلب التوقعات إلى فوز أحدهما بكأس البطولة هذا العام، لتكون مباراة الليلة أشبه بنهائي مبكر. فهل سنعرف اليوم من يكون المنتخب الفائز بالبطولة الأوروبية بنسختها السابعة عشرة؟

ستُقام المباراة على ملعب فريق بايرن ميونخ الألماني، أليانز أرينا في ميونخ، الذي يتسع لنحو 66 ألف شخص، وهو من بين أكبر ثلاثة ملاعب في البلاد. وتُعدّ هذه المباراة الأولى التي يلعبها المنتخب الإسباني على هذا الملعب.

والتقى المنتخبان 36 مرة فازت فيها إسبانيا في 16 مباراة، وخسرت في 13 لقاء بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

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وفازت إسبانيا بلقب البطولة 3 مرات أعوام 1964 و2008 و2012. في حين فازت فرنسا باللقب مرتين عامي 1984 و2000.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف نهائي يورو 2024

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات يورو 2024، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد فرنسا.

موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد فرنسا في كأس أمم أوروبا

يخوض منتخب إسبانيا في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة مواجهة نارية ضد نظيره منتخب فرنسا في القمة التي تجمع بين المنتخبين في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2024".