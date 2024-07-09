بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا يلا شوت بدون تقطيع HD في نصف نهائي يورو 2024

تتجه الأنظار نحو أحداث يورو 2024، يترقب عشاق كرة القدم في أنحاء العالم مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا. يعتبر هذا اللقاء ليس فقط صراعاً للتأهل إلى نهائي يورو 2024، بل معركة فنية تجمع بين خبرات المدرسة الفرنسية المعروفة بقوة خطها الهجومي والدفاعي المحكم، وبين الأسلوب الإسباني الشهير بالاحتفاظ بالكرة واللعب الجماعي.

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وأطاحت إسبانيا بمستضيف البطولة منتخب ألمانيا من الدور ربع النهائي من يورو 2024 بعد مباراة ماراثونية حسمها البديل ميكل مورينو بهدف قاتل في الدقيقة 119، في المقابل احتاج منتخب فرنسا إلى ركلات الترجيح ليحسم تأهله إلى المربع الذهبي على حساب البرتغال 4-2، بعد أن تصدى القائم لركلة ترجيح من جواو فيليكس.

ويدخل لاروخا مواجهة المربع الذهبي بهدف مواصلة عروضه القوية في اليورو، بعد أن حقق 5 انتصارات متتالية، وستكون المواجهة الخامسة بين المنتخبين في نهائيات بطولة أوروبا، بعد أن التقيا في نسخ 1984 و1996 و2000 و2012. فازت فرنسا في مباراتين مقابل فوز لإسبانيا وتعادل.

حافظ منتخب فرنسا على نظافة شباكه في 4 مباريات من أصل 5 في البطولة، ويسعى لاعبو ديدييه ديشان للوصول لنهائي بطولة كبرى للمرة الرابعة في آخر 8 سنوات، إذ سبق أن وصلوا نهائي يورو 2016 ونهائي كأس العالم في نسختي 2018 و2022.

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بينما فاز منتخب إسبانيا في جميع مبارياته في البطولة حتى الآن، ويعد من أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف، إذ أحرز 11 هدفًا تختلف الآراء حول الفريق الذي بإمكانه حسم المباراة لصالحه والوصول للمشهد الختامي، على أن يواجه الفائز من مباراة بين منتخب إنجلترا ومنتخب هولندا، فما رأيك؟

وجاء تشكيل إسبانيا المتوقع ضد فرنسا، كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: نافاس، ناتشو فيرنانديز، إيمريك لابورت، مارك كوكوريا.

خط الوسط: داني أولمو، رودري، فابيان رويز.

خط الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، ألفارو موراتا.

وجاء تشكيل فرنسا المتوقع أمام إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ويليام ساليبا، جوليس كوندي، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: كولو مواني، كيليان مبابي، أنطوان جريزمان.