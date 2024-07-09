الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الدفاع اليابانية تعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد مسؤولين كبار

وزارة الدفاع اليابانية
وزارة الدفاع اليابانية

 

قالت مصادر بالحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع اليابانية تخطط لاتخاذ إجراءات تأديبية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري ضد بعض كبار المسؤولين وعدد من أعضاء قوات الدفاع الذاتي، بسبب إساءة استخدام السلطة وسوء التعامل مع المعلومات السرية.

txt

مبعوث اليابان لدى الصين يدعو إلى التواصل الصريح بين طوكيو وبكين

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن هذه الخطوة تأتي مع تصاعد عدم ثقة الجمهور تجاه الوزارة وقوات الدفاع الذاتي بسبب سلسلة من الفضائح، وسط محاولة الحكومة اليابانية لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة بشكل كبير للتعامل مع البيئة الأمنية متزايدة الصعوبة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر بوزارة الدفاع أيضًا إن بعض أعضاء قوة الدفاع الذاتي البحرية يشتبه في حصولهم بشكل احتيالي على علاوات للتدريب على الغوص والقيام بمهامهم، مما أثار المزيد من الانتقادات لقوات الدفاع الذاتي.

وأفاد المصدر بأن مسؤولي وزارة الدفاع الذين سيتم تأديبهم، بينهم موظفون كبار على مستوى نواب الوزير، اتهموا مرارًا بإبداء ملاحظات تسبب حالة من الترويع لمرؤوسيهم، مما تسبب في معاناة نفسية.

كما تم اتهام أفراد طاقم العديد من المدمرات بسوء التعامل مع المعلومات الحساسة خلال تحقيق شمل الوزارة بأكملها وقوات الدفاع الذاتي، في أعقاب الحالات الأولية التي تم الكشف عنها في قوات الدفاع الذاتي البرية والبحرية في أبريل الماضي.

وفي الحالة الأولى لقوات الدفاع الذاتي البحرية، تم إيقاف أربعة من أعضاء المدمرة إينازوما، بما في ذلك القبطان، عن العمل أو خفض رواتبهم لتكليف أحد أفراد الطاقم غير المؤهلين بمهمة تسجيل تحركات السفينة دون التأكد من أهلية الفرد.

وتشير تقارير إلى أن الأدميرال ريو ساكاي، رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البحرية، يفكر في الاستقالة.

مواد متعلقة

أبو الغيط يدعو اليابان للاعتراف بالدولة الفلسطينية انحيازاً للجانب الصحيح من التاريخ

مبعوث اليابان لدى الصين يدعو إلى التواصل الصريح بين طوكيو وبكين

سلاح الطيران الأمريكي يستأنف رحلات طائرات "أوسبري" في اليابان

استمرار هطول الأمطار في اليابان قد يؤدي إلى فيضانات عارمة وانهيارات

منتخب الطائرة يواجه اليابان ودياً استعداداً لدورة التحدي بالصين
الجريدة الورقية