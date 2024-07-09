عصف فكرى

الثلاثاء 09/يوليو/2024 - 07:32 م 7/9/2024 7:32:36 PM

تتكرر كلمة الإصلاح فى عالمنا العربى كل يوم. عبر الصحف، وفى المنتديات والمؤتمرات العامة، وداخل أروقة الأحزاب السياسية، وربما فى الغرف المُغلقة بين أفراد النُخب المختلفة.

والكلمة مشتقة من صلُح، يصلح، صلاحا وصلوحا. وهو عكس الإفساد، أو إزالة الفساد، والمعنى المشار إليه هو إزالة الخلل، أو التغيير وصولا إلى استقامة الحال.

ويدل استدعاء الكلمة كثيرا، على أن الحال العام غير مرضِ، وأن هناك ضرورة لتبديله وتحويله إيجابيا سواء على مستوى المجتمعات أو البنى الإقتصادية أو حتى النُظم السياسية. فالإصلاح غاية مطروحة عبر أكثر عدة قرون من أناس تصوروا أن مُهمتهم هى تغيير الحال للأفضل فأطلق عليهم مصلحون.

من هُنا عرفنا أسماء عدة فى العالم العربى والإسلامى على مدى القرنين الأخيرين ربما كان أشهرهم من مصر، حسن العطار، رفاعة الطهطاوي، محمد عبده، وطه حسين، ومن غيرها جمال الدين الأفغاني، عبد الرحمن الكواكبي، ومحمد إقبال، وسعيد النورسى وغيرهم.

وكان اللافت كما رأى هؤلاء أن هناك طريقين للإصلاح أولهما جبرا، وفورا عن طريق الثورة، وثانيهما طوعا وتدريجيا عن طريق التربية، وهو ما ظهر واضحا فى مناقشات موسعة جرت بين جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده، إذ كان يرى الأول أن الإصلاح فوقى عبر السلطة، بينما يرى الثانى أن الإصلاح يحتاج لتربية أجيال على مدى زمنى طويل.

وربما لاحظنا أن فى كل مرة طُبق فيها الإصلاح التربوي، لم يطل الصبر بمريديه، ليهبوا ويتعجلوا سعيا إلى إنفاذ الإصلاح السلطوى الفوقى بسرعة من خلال ثورات وانقلابات وعمليات تمرد كانت نتائجها جميعا سلبية.

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ليس من الغريب أن أبرز من حلموا بالإصلاح عبر الثورة كانوا رومانسيين. ليس لدينا شك أن معظم ثوار بلادنا العربية حملوا داخل نفوسهم نوايا طيبة على الأقل فى البدايات.

يبدأ الثوار فى بلادنا حالمين بالعدل، داعين إلى المساواة، طامحين فى الحرية، وساعين للتنمية، ثُم لا يلبث أن ينجحوا فينقلبوا ضد كل ما حلموا به، فيعصفون بكل ذرة نور.

من يقرأ سيرة صدام حسين يُدرك كيف جرى التحول. كان الرجل سياسيا مُبعدا ومُضهدا ومُطاردا من قبل خصومه، فقضى سنوات معاناة وبؤس فى منفاه الاختيارى بمصر، قبل أن يعود بغداد ليصعد إلى سُدة الحكم بتدابير دموية وتحركات مريبة، معلنا الثورة على كل شئ. ثم لم يلبث هذا الثائر أن تحول إلى نموذج وحشى للحكام يتندر الناس بدمويته وساديته.

مُعمر القذافى نفسه كان شابا طامحا فى إصلاح أحوال بلاده وتحسين معايش الناس ونقلهم إلى حياة أفضل وحريات أوسع، قبل أن يحوله كُرسى الحكم رويدا إلى سفاح مستبد وديكتاتور كريه.

فى مصر شهد الناس حركة محدودة من تنظيم سرى رفع راية الإصلاح والقضاء على الفساد سنة 1952، لذا لم يكن غريبا أن شعار حركة يوليو فى البداية كان "ارفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد الاستعباد"، لكن نجاح الحركة وتحكم الثوار أدى ألى إنحناءات فاقت حدود التوقع لكل رأس.

فى إحدى مقالات الروائى الكولومبى جابريال جارسيا ماركيز عندما كان صحافيا إشارة لافتة إلى ذلك، فقد سره يوما أن يقابل الزعيم الفنزويلى تشافيز، فى بدايات ثورته، ورأى فيه إنسانا نبيلا يؤمن بحق ناسه فى العدل والحرية والحياة الكريمة، ثُم عاد والتقاه فى نهاية حكمه ليجده شخصا متغطرسا، ديكتاتورا عتيدا، يرفض الحرية ويؤمن أن مجتمع بلاده نال أكثر مما يستحق. لقد كتب عن ذلك بأنه شعر أن الطاغية الذى يجلس معه ليس هو هذا الثائر الذى كان يبحث عن العدل قبل سنوات.

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يبدو التفسير المنطقى للأمر بأن المصلحين يجب أن يكونوا صالحين بالفعل، وهو ما يعنى أن ينشأوا نتيجة تربية إصلاحية حقيقية تترسخ القيم والمبادئ القويمة، وتزرع التسامح، وقبول الآخر فى نفوسهم.

ليس من المنطقى أن نتصور أنهم سيتحولون إلى ملائكة فور وصولهم إلى مبتغاهم ثم ننتظر منهم الجنان التى سبق ووعدوا بها. ربما حاولوا، مثلما حلموا من قبل، لكنهم يتفتتون على صخرة الصراع الإنسانى التى سبق وجابهوها صغارا. ذلك لأنهم لم يحوزوا الديمقراطية التى يطالبون بها ولم يمنحوها منتقديهم.

كان أفضل ما سمعته من تحليل سياسى لما عُرف بثورات الربيع العربي، هو ما قاله لى صديق عراقي، هجر السياسة واحترف الأدب، وهو أن المعارضات العربية أكثر استبدادا من الحكومات. لذا فإن الإصلاح فى حاجة دائمة إلى إصلاح.

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تكتب الأكاديمية والشاعرة التونسية المتميزة آمال موسى عن الثورة، وتعتبرها حدثا ممكنا، يحتاج مصادفات تاريخية، لكنها فى حد ذاتها ليست إصلاحا.

تقول بكلمات بسيطة "الإصلاح عملية صعبة، وصعبة للغاية".

والله أعلم



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