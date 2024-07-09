موتيابا محترف الزمالك يُشهر إسلامه .. وتهنئة من لاعبي الأبيض

أعلن الأوغندي ترافيس موتيابا محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، اعتناقه الدين الإسلامي ، على أن يصبح اسمه الجديد جمال ، وإنهاء كافة الإجراءات الشرعية والقانونية لإشهار ذلك.





واستقبل عدد من لاعبي الزمالك الخبر بالترحاب ، بعد أن قام المحترف التونسي حمزة المثلوثي بنشر صورة تجمعه مع موتيابا عبر مواقع التواصل الإجتماعي معلقًا عليها :مرحبًا بك يا آخي المسلم، مرحبًا بك في الأسلام يا آخي.





على صعيد آخر ، أكد البرتغالي جوميز المدير الفني للزمالك ، على أن مباراة الإسماعيلي كانت مهمة لفريقه من وجهة نظره وأوضحت أن الزمالك يمتلك لاعبين يستطيعون تمثيل النادي في المستقبل، ولم نخلق العديد من الفرص للتسجيل، ولم تقدم الأداء الجيد ولكني سعيد باللاعبين وقدرة الفريق على تغيير النتيجة".

وتابع جوميز فى المؤتمرالصحفي:" الزمالك خاض مباراة الإسماعيلى بلاعبين اثنين مساكين وأحمد رفاعي المدافع الشاب يعاني من إصابة في حين أن مصطفى الزناري عائد من الإصابة، والإسماعيلي منافس جيد ولديه لاعبين مميزين".

وأضاف:" من وجهة نظري أن أحمد مجدي قدم مباراة جيدة، وكنت أريد استغلال الناشئين، وهناك 3 لاعبين شاركوا في مباراة الإسماعيلي لأول مرة".

وأوضح جوميز أنه إذا دفع بالتشكيل الأساسي الذي يخوض به كل المباريات في المباريات سيسأل الجميع عن الناشئين، مشدداً على أنه اعتمد على تشكيل مزيج بين اللاعبين الكبار والشباب، ودفع بعمار ياسر في مركز الهجوم بالرغم من أن مركزه الأساسي جناح أيسر.