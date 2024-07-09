استجابة لما نشرته "الوفد".. الموافقة علي تجديد عقود عمال حديقة الحيوان

استجابة لما نشرته "الوفد" حول مطالبة 128 عاملا من إداريين و عمال و كلافين بحديقة الحيوان بتحديد مصيرهم و تجديد عقودهم.



أكد العاملون ان إدارة الحديقة قررت تجديد عقودهم و استمرار 38 عاملا بالحديقة من 8 أطباء بيطريين و18 عامل و5 عمال بورش الحديقة.



وأضافوا ان باقي العمال سيتم توزيعهم علي حديقة الأسماك و باقي حدائق الحيوان في المحافظات.

كما سيتم تنظيم حفل لتكريم العمال المحالين لسن التقاعد.

وكان العاملين في الحديقة أكدوا أنه بعد تعاقد شركة "حدائق" مع وزارة الزراعة علي عقد انتفاع للحديقة لمدة 25 عاما، تم وعدهم باستمرار عملهم في الحديقة إلا أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والهيئة العامة للخدمات البيطرية تجاهلوا طلبهم و تهربوا منهم.



وأضاف العاملين انهم يعملون علي حساب الصناديق الخاصة، من حصيلة تذاكر دخول الزوار للحديقة.

وفي يوليو من العام الماضي أعلنت وزارة الزراعة إغلاق حديقة الحيوان بالجيزة، لتنفيذ خطة تطويرها ورفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الاثرى والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، حتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية بالتعاون مع الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان وسيكون التطوير من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للانتاج الحربي وفقا لعدد من المحددات منها رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان، مشددة علي عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين مع عدم المساس بالمباني الاثرية والتاريخيه مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم، وإن نسبة المباني لا تتجاوز 9%؜ من اجمالي مساحة يعني اقل من 1%، وستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.