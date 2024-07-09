محافظ أسوان: الإسراع بوتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

أثناء لقاءه بمدير قطاع الصعيد بدار الهندسة..

إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمدير قطاع الصعيد بدار الهندسة اللواء مجدى أحمد، وبحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد سيد منسق المحافظة.

وقد تناول اللقاء إستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بواقع نحو 2000 مشروع داخل قرى المرحلة الأولى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 31 قرية رئيسية، و100 قرية فرعية، و 380 نجع وكفر وعزبة.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على الإعداد لعقد إجتماع تنسيقى بين كافة الجهات المعنية للوقوف على آلية تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، مع سرعة تلافى مختلف الملاحظات بمشروعات المرحلة الأولى وفقاً لإستراتيجية وتعليمات واضحة تلزم الشركات المنفذة بنهوها طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لها.

مؤكداً على أن هدفنا الرئيسى هو تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المبادرة الوطنية الرائدة، وأن يلمس المواطن على أرض الواقع تغيير واضح وملحوظ فى الخدمات المقدمة لها بمختلف قطاعات العمل العام بحيث يتم التشغيل التجريبى ودخول الخدمة لأى مشروع يتم الإنتهاء منه، ليجنى بذلك ثمار هذه الإنجازات والجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة المصرية مما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة له .