محافظ أسوان يتابع إزالة تعديات الموجه الـ23 من داخل مركز السيطرة

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة جهود إزالة التعديات ضمن الموجه الـ 23 لإزالة التعديات.

والتى تستمر حتى 26 يوليو الجارى حيث إستهدفت إزالة 24 حالة تعدى بمساحة 5 ألاف م2 بنطاق مركز ومدينة أسوان ، مؤكداً على ضرورة إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف ، والإشراف المتواصل واللحظى من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأثناء متابعته لجهود حملات الإزالة برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه لن يتم السماح بوجود أى حالات للتعدى على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية.

حيث سيتم إزالتها أولاً بأول ، مكلفاً بأهمية تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية لإستكمال هذه المرحلة ، وما سيعقبها من تنفيذ المرحلة الثانية منها فى الفترة من 3 إلى 23 أغسطس المقبل ، ثم المرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس وتنتهى فى 20 سبتمبر القادم بحيث سيتم التعامل مع مختلف الحالات الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.