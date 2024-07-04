الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

صاحب مقابلة القرن مع بوتين يستعد لمقابلة مع زيلينسكي

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إنه سيجري مقابلة مع فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن الهدف منها تقديم معلومات يحتاجها الأمريكيون بشدة حول الصراع الذي يغير مكانة بلادهم في العالم.

 

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وكتب كارلسون في حسابه على منصة "إكس": "على ما يبدو، سنجري مقابلة مع زيلينسكي، نحاول القيام بذلك منذ عامين، وبشكل خاص منذ المقابلة مع الرئيس بوتين في فبراير، والهدف من ذلك هو تقديم معلومات يحتاجها الأمريكيون بشدة حول الصراع الذي يغير مكانة بلادهم في العالم بالكامل".

وأشار كارلسون، إلى أمله في أن يتم عقد لقاء مع زيلينسكي "قريبا".

 

وقد أجرى كارلسون مؤخرا عددا من المقابلات رفيعة المستوى مع العديد من الأشخاص، ومن بينها مقابلة القرن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورائد الأعمال والمبرمج الروسي بافل دوروف، والفيلسوف ألكسندر دوغين.

 

ووصل عدد مشاهدات المقابلة التي أجراها كارلسون مع الرئيس بوتين على منصة "إكس" إلى 200 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من بثها في 9 فبراير.

 

وأعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حينها أن تنزيل تطبيق "إكس" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.

 

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