درجة الحرارة في موسكو تحطم الرقم القياسي عام 1917

قال ألكسندر إيلين خبير الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة في العاصمة موسكو اليوم قد تحطم الرقم القياسي المسجل في 3 يوليو عام 1917.

وسجلت في 3 يوليو 1917 درجة الحرارة 32.2 درجة مئوية. واليوم 3 يوليو 2024، ليس مستبعدا تحطيم الرقم القياسي، لأنه يتوقع أن ترتفع درجة حرارة الهواء في موسكو اليوم إلى 33-35 درجة مئوية، وفي مقاطعة موسكو إلى 31- 36 درجة مئوية".

ووفقا لتوقعاته، سترتفع درجة الحرارة في موسكو يوم الجمعة إلى 31-32 درجة مئوية.

ويقول: "بعد ذلك ستصل في النصف الثاني من النهار موجة باردة يصاحبها هطول أمطار وعواصف رعدية وسقوط البرد لفترة قصيرة، مع ازدياد سرعة الرياح إلى 17-22 متر في الثانية وبعد ذلك ستنخفض الحرارة إلى 25-27 درجة".

ووفقا له، ستكون الليالي في العاصمة ساخنة أيضا: في موسكو 23-25 درجة مئوية، وفي مقاطعة موسكو 19-24 درجة مئوية. وفي ليلة السبت ستنخفض درجة الحرارة إلى 14- 19 درجة مئوية. وهناك احتمال هطول أمطار خفيفة في النصف الثاني من النهار. وعمليا لن يحصل تغير في ليلة الأحد أما في النصف الثاني من يوم الأحد ستصل درجة الحرارة في موسكو إلى 26-28 درجة مئوية.