الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

أمريكا تنفي علاقتها بمحاولة الانقلاب في بوليفيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "اطلعنا على الإدعاءات الكاذبة بشأن مشاركة الولايات المتحدة في أحداث بوليفيا يوم 26 يونيو".

 

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وأضافت: "أود أن أؤكد بوضوح أن الولايات المتحدة لم تكن لها أي علاقة بذلك".

 

وأكدت جان بيير: "ندين بحزم انتشار وحدات الجيش في بوليفيا في أي محاولة لتقويض النظام الدستوري".

يذكر أن عسكريين بقيادة الجنرال خوان خوسيه زونييغا المقال من قيادة القوات المسلحة في بوليفيا حاولوا السيطرة على المباني الحكومية يوم الأربعاء 26 يونيو، لكنهم لم يتمكنوا من إسقاط حكومة الرئيس لويس آرسي.

 

وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة تحدثت مديرة مكتب الرئاسة البوليفي ماريا نيلا برادا في تصريح للتلفزيون الصيني عن وجود "مجموعات خارجية" مهتمة بالانقلاب في بوليفيا، وأعادت إلى الأذهان تورط الولايات المتحدة في عمليات سابقة من هذا القبيل في أمريكا اللاتينية.

 

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