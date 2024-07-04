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إسرائيل تستعد اليوم لجهنم تعدها حزب الله للانتقام
الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

إسرائيل تستعد اليوم لجهنم تعدها حزب الله للانتقام

بوابة الوفد الإلكترونية

توقع موقع إسرائيل بلا رقابة العبري: وفقا لتقييم المؤسسة الأمنية، أن رد حزب الله سيبلغ ذروته غداً، بعد اغتيال القيادي محمد نعمة ناصر.

 

لليوم الـ 272 .. إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

إسرائيل تستعد لرد حزب الله على اغتيال محمد نعمة 

وأضاف الموقع أنه سيتم إطلاق العديد من الطائرات المسيرة ومئات الصواريخ من مختلف الأنواع في القوات الجوية، ويستعدون للدفاع، ويستعدون أيضًا لإحباط الإطلاقات .

 

بلادها تستعد لرد محتمل من حزب الله

وفي وقت سابق، أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن بلادها تستعد لرد محتمل من "حزب الله" اللبناني على إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال قيادي بارز في الحزب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد محتمل من "حزب الله" على خلفية إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال القيادي البارز في الحزب، محمد نعمة ناصر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم.

 

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل مسؤول قيادي وبارز في حزب الله، مضيفةً أن محمد نعمة ناصر كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على الشمال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، افادت تقارير إعلامية بمقتل قيادي ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني، إثر ضربة شنها الطيران الإسرائيلي، حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين أن القيادي في "حزب الله" لقي مصرعه قرب مدينة صور جنوبي لبنان.

وأوضح المصدران أن القيادي القتيل كان مسؤولا عن قسم من عمليات "حزب الله" على الجبهة الحدودية مع إسرائيل والتي شهدت تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع اندلاع حرب غزة.

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