إعلام إسرائيلي: حماس متمسكة ببند أساسي يمنع إقرار التهدئة في غزة

قالت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، إن أكد إعلام إسرائيلي، أكد أن حماس ما زالت متمسكة ببند أساسي في مقترح التهدئة يمنع إسرائيل من العودة للقتال بعد المرحلة "أ" منه وهذا الأمر غير مقبول على إسرائيل.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن إسرائيل ستستمر في التفاوض مع حماس مع استمرارها في الضغط العسكري والسياسي من أجل إطلاق سراح كل المحتجزين الـ 120 الأحياء منهم والأموات.

ومن جابه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، مساءالأربعاء، إن الحركة تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء في إطار السعي لوقف الحرب وتحقيق انسحاب شامل من قطاع غزة.

حماس: أجرينا اتصالات مع الوسطاء للتوصل لاتفاق يضع حداً للعدوان

الموساد الإسرائيلي يتلقى رد حركة حماس من الوسطاء على صفقة تبادل الأسرى

وأكّد "بدران" في تصريحاتٍ صحفية اطّلعت عليها "وكالة سند للأنباء"، أنّ الحركة لم تتشدد بمطالبها خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسعى إلى التشويش والمرواغة.

وأضاف بدران: "نحن الطرف الأكثر حرصًا على إنهاء الحرب، وله أولوية قصوى في تحقيق المطالب الأساسية لشعبه، التي تحظى بإجماع وطني".

وأوضح أن الاحتلال يدرك عدم جدوى الضغط على قيادة الحركة والتهديد المستمر، مشيرًا إلى تحيز الإدارات الأمريكية المتعاقبة تمامًا لموقف الاحتلال.

وفي وقتٍ سابق اليوم، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين، أن قطر أرسلت أمس الثلاثاء إلى حركة "حماس" تعديلات جديدة على المقترح الأميركي لصفقة تبادل.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية عن مصادر، أن حماس أضافت شرطًا جديدًا إلى المفاوضات، وهو انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا.

في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنهم سيدرسون رد حركة حماس وسيتعاملون مع الوسطاء بذلك.

وتتواصل الحرب العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لليوم الـ 271 على التوالي، تزامنًا مع قصف جوي ومدفعي مُكثف طال مناطق متفرقة في القطاع المحاصر؛ لا سيما مدينة غزة ورفح وخانيونس.