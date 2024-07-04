خلال أسبوعين..ارتفاع أسعار الذهب العالمية بنسبة 1%

شهدت الأسواق العالمية، ارتفاع سعر الذهب أكثر من 1% عن الأسابيع السابقة، والمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، كان يراهن أن ينخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقا للبيانات الأمريكية التي صدرت في الآونة الأخيرة إلي تباطؤ سوق العمل.

أرتفاع أسعار الذهب العالمية

وصل الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلي 2362.32 دولار للأوقية “الأونصة”، أمس الأربعاء، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 % مسجلة 2372.40 دولار للأوقية.

ارتفع عدد المسجلين على قوائم البطالة إلي أعلي مستوي خلال عامين ونصف بنهاية يونيو، كما زادت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأمريكية المقدمة للمرة الأولي الأسبوع الماضي، بما يتوافق مع التباطؤ التدريجي في سوق العمل.

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن شراء الذهب في شهر مايو الماضي، لينهي بذلك سلسلة من المشتريات استمرت لمدة 18 شهرًا متتاليًا، ومع ذلك فقد وجدت دراسة أجراها مجلس الذهب العالمي أن المزيد من البنوك المركزية قد تزيد احتياطاتها من الذهب في غضون 12 شهرا.

بالرغم من التهديد الذي يواجه الذهب بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، إلا أنه استطاع خلال شهر يونيو البقاء معتدل في تداولاته ولم يستسلم إلى انهيار السعر ليبقى حتى الآن متماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة.