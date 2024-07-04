باحث : تاثير تغير المناخ علي الإنتاج الزراعي بالاسماعيلية



قال الدكتور محمود كمال الباحث بوزارة الموارد المائية والري ان لتغير المناخ تأثير كبير على الإنتاج الزراعي في الإسماعيلية فقد أدت أنماط الطقس المتغيرة بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار غير المنتظمة إلى تعطيل ممارسات الزراعة التقليدية والتأثير على غلة المحاصيل واضطر المزارعون في الإسماعيلية إلى التكيف مع هذه التغيرات من خلال تنفيذ تقنيات ري جديدة وزراعة محاصيل مقاومة للجفاف واستخدام أساليب الزراعة العضوية للتخفيف من آثار تغير المناخ.

و اضاف كمال انه علي الرغم من هذه التحديات تمكن بعض المزارعين في الإسماعيلية من التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على سبل عيشهم ومن خلال تنويع محاصيلهم وتبني ممارسات الزراعة المستدامة والاستثمار في التقنيات المقاومة للمناخ، تمكن هؤلاء المزارعون من التغلب على العقبات التي يفرضها تغير المناخ

وأكد كمال ان هناك حاجة إلى مزيد من الدعم من الحكومة والمنظمات الدولية لمساعدة المزارعين في الإسماعيلية على التعامل مع الآثار المستمرة لتغير المناخ وضمان الأمن الغذائي للمنطقة