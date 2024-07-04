فستان خطوبة إيمي طلعت زكريا مواكب لموضة 2024

احتفلت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا بحفل خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين وحرصت على مشاركة متابعيها فرحتها بنشر صور خطوبتها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.



وتألقت إيمي طلعت زكريا بإطلالة ناعمة مواكبة لأحدث صيحات موضة 2024، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، ينتمي لصيحة الأوف شولدر، صمم من أكمام بالدانتيل والشيفون وتزينت ببعض الأكسسوارات الناعمة المتناغمة مع إطلالتها الأوف وايت.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البلاشر ولون البينك في الشفاه.

وقد شاركت أيمي طلعت زكريا في العديد من الأعمال الفنية أبرزها الفيل في منديل،كشف مستعجل، الزوجة الرابعة، عودة الأب الضال.

الجدير بالذكر أن عودة الأب الضال عُرض في شهر رمضان عام 1443 هـ، من بطولة بيومي فؤاد وعبير صبري وخالد منصور وإيمان السيد وأميرة هاني وهاجر عفيفي ونور قدري ومحمد أوتاكا، من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وإبراهيم ربيع ومحمد فتحي عبد المقصود ومن إخراج أحمد عبد العال.

تدور أحداثه يعيش "رستم" أسوأ أيامه بعد حجز الضرائب على جزء كبير من ممتلكاته واقتراب إعلان إفلاسه. ينصحه صديقه المقرب أن يترك كل شيء خلفه ويبحث عن أبنائه الـ7 بعدما تركهم خلفه منذ زمن، فهل ينجح "رستم" في الوصول إليهم وإقناعهم بالعودة.

