اختفاء ناقلة منجرفة قبالة ساحل اليمن وتوقعات بغرقها

قالت مصادر بحرية وأمنية، اليوم الأربعاء، إن الناقلة "لافانت" التي كانت قد انجرفت قبالة ساحل اليمن وغادرها طاقمها اختفت ويعتقد أنها غرقت.

وباختفاء تلك الناقلة تصبح أحدث سفينة مفقودة في البحر الأحمر الذي يتمتع بأهمية استراتيجية.

واستبعدت المصادر الأمنية والبحرية، الأسبوع الماضي، أن تكون جماعة "أنصار الله" اليمنية قد استهدفت الناقلة "لافانت"، حيث أن الناقلة كانت قد أبلغت عن عطل في المحرك وتسرب المياه إليها.

من جانبها، أعلنت مجموعة "سوفكومفلوت" الروسية للشحن، الأسبوع الماضي، إن إحدى سفنها استجابت لنداء استغاثة وأنقذت الطاقم قبالة الساحل الجنوبي لليمن في 23 يونيو ، بعدما اضطر لمغادرة الناقلة بقارب نجاة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت تحمل وقودا على متنها.

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الاثنين، استهداف 4 سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، بالصواريخ الباليستية والمجنحة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، يوم الإثنين الماضي، عبر منصة "إكس"، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت أربع عمليات عسكرية نوعية استهدفت أربع سفن تابعة لثلاثي الشر الأميركي والبريطاني والإسرائيلي".

وأوضح أن "العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة استهدفت سفينة "إم إس سي يونفك" الإسرائيلية في البحر العربي وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وأضاف أن "العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية والقوة البحرية بعددٍ من الصواريخ الباليستية والمجنحة استهدفت سفينة "ديلونيكس" النفطية الأمريكية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع".

وذكر سريع أن "العملية الثالثة استهدفت سفينة الإنزال البريطانية "انفل بوينت" في المحيط الهندي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة"، مشيراً إلى "أن استهداف السفينة تم بعددٍ من الصواريخ المجنحة".

وأفاد بأن "العملية الرابعة نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة استهدفت سفينة "لاكي سايلر" في البحر الأبيض المتوسط، لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأكد المتحدث العسكري أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".