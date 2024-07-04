طب الزقازيق تُسَلِم مشروع تأهيل معمل أبحاث الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية

بعد اعتماده دوليا

قال الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، إنه في إطار جهود وزارة التعليم العالي لتطوير البنية التحتية والبحثية للمعامل؛ تم استلام مشروع تأهيل معمل أبحاث الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب البشري والممول من وحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى بعد اعتماده دوليًا وفقًا لمواصفة الأيزو 15189:2012.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على عددٍ متميز من المشروعات البحثية،وبالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الإرتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة، بهدف تحقيق مستوى عالٍ من التميز والريادة الإقليمية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن اعتماد هذا المعمل دوليًا يعكس التزام الجامعة بمعايير الجودة العالمية، ويعزز من قدراتها البحثية في مجالات الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

وفى السياق ذاته، استقبل الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري؛ فريق زيارة وحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور أسامة صقر مدير وحدة تأهيل المعامل للإعتماد الدولى بوحدة إدارة مشروعات التطوير.

جاء ذلك بحضور الدكتور سالي محمود وكيل الطب البشري للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمل عطا وكيل الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الاعمال والتصنيف الدولي بالجامعة، والدكتور فريد سامي مدير وحدة المشروعات بالجامعة، والدكتور وأمل زيدان، والدكتور عبير الهوراي مدير وحدة الجودة بالكلية، وأعضاء فريق تسليم وتسلم مشروع تأهيل معمل أبحاث الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية للإعتماد الدولي بكلية الطب.

وقد إستمعت اللجنة إلى عرض تقديمي من الدكتور ليلي سابق عضو فريق تنفيذ المشروع، حيث استعرضت خلالها موجز لانجازات ومخرجات المشروع، وتفقدت اللجنة معمل أبحاث الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية واتطلعت على مخرجات المشروع.

وأعرب الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب، عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن تطوير وتأهيل هذا المعمل سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى الأبحاث والخدمات المقدمة، وسيعزز من مكانة الكلية محليًا ودوليًا.

وتستهدف رسالة المعمل؛ توفير إجراءات تحليلية عالية الجودة، تلبي المعايير الدولية والإرشادات والمتطلبات الفنية للاختبار الموضوعي في مجال الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية وأبحاث الكشف عن الأدوية والخدمات المجتمعية، والتجارب والاختبارات المتوفرة بالمعمل هى: فحص المخدرات عن طريق جهاز الفحص المناعى immunoassay test ) automatic)

( الترامادول – المورفين -الحشيش – الامفيتامين – الكوكايين – البنزوديازيبين – الباربيتيوريت)، واستخلاص العينات البيولوجية بطريقة liquid-liquid and solid phase extractions، وفحص العقاقير المختلفة (sample crude unknown) والكحول الايثيلى باستخدام الاختبارات اللونية البسيطة test) simple color)، وتأكيد فحص المخدرات والعقاقير بالفصل الغازي اللوني مع مطياف الكتلةwith head space GCMS، وفحص السموم المتطايرة والمبيدات الحشرية والزيوت المتطايرة باستخدام جهاز الفصل الغازي اللوني مع مطياف الكتلة with head space GCMS، وقد تم اعتماد عدد من الاختبارات التالية وفقا لمواصفات الأيزو ١٥١٨٩/ ٢٠١٢

Tramadol

Morphine

Cannabis

Amphetamine

وذكر الدكتور أحمد عسكورة، أن الجامعة اعتمدت مجموعة من السياسات، لتحسين منظومة إدارة مشروعات التطوير وتحفيز أعضاء هيئة التدريس للحصول على أكبر عددٍ من المشروعات البحثية والتعاون مع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي الممولة للمشروعات.